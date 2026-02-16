Visites Guidées du Jardin et du château des Baux de Provence Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Visites Guidées du Jardin et du château des Baux de Provence

Du 18/02 au 28/02/2026 tous les jours de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 15h30.

Sauf les 23 & 24 février. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-18

le château des Baux-de-Provence propose des visites guidées du jardin de Quiqueran, ancien hôpital, et de la forteresse Médiévale.

Notre guide et conteur, vous accompagnera à travers les plantes, arbres et fleurs pour vous dévoiler les secrets de ce jardin enchanteur et ses bienfaits thérapeutiques.

Puis, vous poursuivrez votre visite vers le Château des Baux-de-Provence à la découverte du passé tumultueux des Seigneurs des Baux.

L’histoire du vaisseau de pierre dont la silhouette imposante offre un panorama exceptionnel sur la Provence.

Départ Billetterie du Château

Tarif de la visite compris dans le prix du billet d’entrée du château

Durée 1h .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

The Château des Baux-de-Provence offers guided tours of the Quiqueran Garden, a former hospital, and the medieval fortress.

