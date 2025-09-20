Visites guidées du Loos British Cemetery & Extension Journées européennes du Patrimoine Loos-en-Gohelle

Visites guidées du Loos British Cemetery & Extension Journées européennes du Patrimoine Loos-en-Gohelle samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du Loos British Cemetery & Extension Journées européennes du Patrimoine

121 rue Roger Salengro Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’équipe de la CWGC vous accueille au cimetière militaire britannique de Loos-en-Gohelle.

Pourquoi construire un nouveau cimetière militaire du Commonwealth en 2024, plus de cent ans après la fin de la Grande Guerre ?

Comment les cimetières de la CWGC (Commonwealth War Graves Commission) perpétuent-ils la mémoire des soldats tombés, tout en respectant leur environnement naturel ?

Suivez nos guides pour une exploration sensible et documentée du Loos British Cemetery et de son extension inaugurée, il y a un an, par son Altesse Royale la Princesse Anne.

Vous découvrirez les principes architecturaux, les histoires personnelles derrière les stèles, ainsi que les engagements de la CWGC en matière de biodiversité et de patrimoine durable. Un lieu de recueillement, mais aussi un refuge pour la faune et la flore. .

121 rue Roger Salengro Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 52 75 visitcwgc@cwgc.org

English :

As part of the European Heritage Days, the CWGC team welcomes you to the Loos-en-Gohelle British War Cemetery.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals empfängt Sie das Team der CWGC auf dem britischen Soldatenfriedhof in Loos-en-Gohelle.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, il team del CWGC vi dà il benvenuto nel cimitero di guerra britannico di Loos-en-Gohelle.

Espanol :

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el equipo del CWGC le da la bienvenida al Cementerio de Guerra Británico de Loos-en-Gohelle.

L’événement Visites guidées du Loos British Cemetery & Extension Journées européennes du Patrimoine Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin