VISITES GUIDÉES DU LYDIA- JOURNÉES DU PATRIMOINE Le Barcarès
samedi 19 septembre 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
VISITES GUIDÉES DU LYDIA- JOURNÉES DU PATRIMOINE
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, embarquez à bord du Paquebot des Sables et découvrez son histoire fascinante avec une visite guidée exceptionnelle. Rendez-vous à 14h ou 16h pour explorer ce monument emblématique du Barcarès !
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Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
%C0 During Heritage Days, come aboard the Paquebot des Sables and discover its fascinating history on an exceptional guided tour. Join us at 2:00 p.m. or 4:00 p.m. to explore this iconic landmark of Barcarès!
L’événement VISITES GUIDÉES DU LYDIA- JOURNÉES DU PATRIMOINE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-09-11 par OT DE PORT BARCARES
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