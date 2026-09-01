Informations pratiques

Le Barcarès

VISITES GUIDÉES DU LYDIA- JOURNÉES DU PATRIMOINE

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, embarquez à bord du Paquebot des Sables et découvrez son histoire fascinante avec une visite guidée exceptionnelle. Rendez-vous à 14h ou 16h pour explorer ce monument emblématique du Barcarès !

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Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

%C0 During Heritage Days, come aboard the Paquebot des Sables and discover its fascinating history on an exceptional guided tour. Join us at 2:00 p.m. or 4:00 p.m. to explore this iconic landmark of Barcarès!

L’événement VISITES GUIDÉES DU LYDIA- JOURNÉES DU PATRIMOINE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-09-11 par OT DE PORT BARCARES