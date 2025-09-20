VISITES GUIDÉES DU LYDIA Le Barcarès

VISITES GUIDÉES DU LYDIA Le Barcarès samedi 20 septembre 2025.

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

À l’occasion des Journées du Patrimoine, embarquez pour les visites guidées du Paquebot des Sables avec l’Association des Amis du Moonta Lydia. Rendez-vous à 10h, 14h et 16h pour découvrir l’histoire de ce lieu emblématique.
Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56  tourisme@lebarcares.fr

English :

Join the Association des Amis du Moonta Lydia for guided tours of the Paquebot des Sables during the Journées du Patrimoine. Join us at 10 a.m., 2 p.m. and 4 p.m. to discover the history of this iconic ship.

German :

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals können Sie mit dem Verein der Freunde der Moonta Lydia an Führungen durch das Passagierschiff Paquebot des Sables teilnehmen. Treffen Sie sich um 10:00, 14:00 und 16:00 Uhr, um die Geschichte dieses symbolträchtigen Ortes zu entdecken.

Italiano :

Unitevi all’Association des Amis du Moonta Lydia per le visite guidate al Paquebot des Sables durante le Giornate del Patrimonio. Unitevi a noi alle 10.00, alle 14.00 e alle 16.00 per scoprire la storia di questa iconica nave.

Espanol :

Únase a la Association des Amis du Moonta Lydia en una visita guiada al Paquebot des Sables durante las Jornadas del Patrimonio. Únase a nosotros a las 10:00, 14:00 y 16:00 para descubrir la historia de este emblemático barco.

