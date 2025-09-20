Visites guidées du Manoir du Plessis Josso Theix-Noyalo

Visites guidées du Manoir du Plessis Josso Theix-Noyalo samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du Manoir du Plessis Josso

Theix-Noyalo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La visite guidée permet de mieux comprendre la vie d’autrefois, dans un manoir breton à vocation essentiellement agricole.

Les visiteurs pourront découvrir les principales pièces intérieures meublées du manoir la Cuisine du XIVème siècle, la grande Salle Basse et sa crédence de justice, la Salle Haute, la Chambre d’apparat, … .

Theix-Noyalo 56450 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites guidées du Manoir du Plessis Josso Theix-Noyalo a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT 56