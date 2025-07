Visites guidées du mardi Clécy

Visites guidées du mardi Clécy mardi 8 juillet 2025.

Visites guidées du mardi

Place du Tripot Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Tous les mardis à 14h en juillet et en août découvrez Clécy et son histoire !

Visites d’1h30

Gratuit sans inscription

Chaussures de marche et tenue adaptée. Pas accessible aux poussettes.

Départ devant l’Office de Tourisme tous les mardis à 14h.

Place du Tripot Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

English : Visites guidées du mardi

Every Tuesday at 2pm in July and August: discover Clécy and its history!

Tours lasting 1h30

Free no registration required

Walking shoes and suitable clothing. Not accessible to baby carriages.

Departure from in front of the Tourist Office every Tuesday at 2pm.

German : Visites guidées du mardi

Jeden Dienstag um 14 Uhr im Juli und August: Entdecken Sie Clécy und seine Geschichte!

Besichtigungen von 1,5 Std

Kostenlos ohne Anmeldung

Wanderschuhe und angemessene Kleidung. Nicht für Kinderwagen zugänglich.

Abfahrt vor dem Office de Tourisme jeden Dienstag um 14 Uhr.

Italiano :

Ogni martedì alle 14.00 in luglio e agosto: scoprite Clécy e la sua storia!

Visite di 1h30

Gratuite non è richiesta l’iscrizione

Scarpe da trekking e abbigliamento adatto. Non accessibile ai passeggini.

Partenza da davanti all’Ufficio del Turismo ogni martedì alle 14.00.

Espanol :

Todos los martes a las 14:00 h en julio y agosto: ¡descubra Clécy y su historia!

Visitas de 1h30

Gratuitas no es necesario inscribirse

Calzado para caminar y ropa adecuada. No accesible para cochecitos de niños.

Salida frente a la Oficina de Turismo todos los martes a las 14 h.

