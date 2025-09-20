Visites guidées du Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo

Visites guidées du Minerallium Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Fonds de Dotation Roullier Ille-et-Vilaine

Durée : 1h30 / 16 participants maximum par visite.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Conseillé aux enfants à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, plongez dans le monde fascinant des minéraux, depuis l’apparition de la Vie sur Terre jusqu’à leur utilisation en agriculture !

Le Minerallium, exposition permanente du Fonds de Dotation Roullier, ouvre ses portes au public pour deux visites guidées le samedi 20 septembre.

A travers une expérience unique d’immersion dans les profondeurs de la Terre, venez découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux, depuis la création de notre planète jusqu’à leur rôle essentiel dans la nutrition végétale, animale et donc humaine.

En savoir plus et s’inscrire : https://www.fondsdedotationroullier.org/fr/

Informations pratiques :

Visite guidée gratuite – Uniquement sur inscription

Possibilité de se garer sur le parking situé au 29, avenue Franklin Roosevelt. La barrière sera ouverte pour les voitures. Vous pourrez ensuite rejoindre le FDR à pieds.

Pour annuler votre réservation, merci de nous contacter directement à l’adresse contact@fdroullier.org

Fonds de Dotation Roullier 29 avenue Franklin Roosevelt, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 15 15 62

Grâce à ses quatre espaces pourvus de nombreuses animations interactives, le Minerallium permet de découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux depuis l'apparition de la Vie sur Terre jusqu'à la nutrition végétale, animale et donc humaine.

Emmanuel Pain