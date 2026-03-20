Visites guidées du moulin à vent Villefagnan
Visites guidées du moulin à vent Villefagnan samedi 27 juin 2026.
Visites guidées du moulin à vent
Moulin des Pierres blanches Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
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Moulin des Pierres blanches Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 60 57
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English :
L’événement Visites guidées du moulin à vent Villefagnan a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente