Visites guidées du moulin de Vignal, Moulin de Vignal, Apinac

Informations pratiques

Visites guidées du moulin de Vignal Dimanche 20 septembre, 14h30 Moulin de Vignal Loire

adulte 6 € / 8-16 ans 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Moulin de Vignal ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son fonctionnement et le savoir-faire des meuniers d’autrefois. La visite, toujours guidée, s’accompagne d’une démonstration de fabrication de farine, si le niveau d’eau le permet.

Moulin de Vignal Lieu-dit Vignal, Apinac 42550, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 80 23 http://www.moulindevignal.fr Avant la Révolution industrielle les moulins du Forez fonctionnaient grâce à l’énergie hydraulique et aux savoir-faire transmis de génération en génération. Les bâtiments abritent les mécanismes de quatre moulins destinés à diverses productions: farines, huile de colza, semence de trèfle.

Le Moulin de Vignal ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son fonctionnement et le savoir-faire des meuniers d’autrefois. La visite, toujours guidée, s’accompagne d’une de de si le…

Moulin de Vignal