Visites guidées du musée Bourdelle en famille Musée Bourdelle PARIS

Lors de cette visite en famille, petits et grands découvrent comment Antoine Bourdelle a vécu et travaillé dans cette cité d’artistes il y a plus de 100 ans. Ils partent à la rencontre des dieux et héros de la mythologie grecque qui ont inspiré le sculpteur. Au cours de la visite, ils se familiarisent avec les techniques de la sculpture. L’œuvre de l’artiste n’aura plus de secret pour eux !

Visites guidées en famille (enfants dès 7 ans)

De 16h00 à 17h30

Durée : 1h30

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit

Le samedi 11 octobre 2025

Le samedi 08 novembre 2025

payant

De 5 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/visites-du-musee-en-famille +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle