Visites guidées du Musée de la Libération Montée des Résistants Cherbourg-en-Cotentin

Visites guidées du Musée de la Libération

Montée des Résistants Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-21 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Une visite pour découvrir le quotidien des civils et des militaires au cours de la Seconde Guerre mondiale, et le rôle déterminant joué par le port de Cherbourg pendant la période de Libération de l’été 1944 à l’hiver 1945.

Trois visites sont organisées à 13h30, 15h, et 16h30.

Durée 1h.

Sur réservation au 02 33 20 14 12.

Accès gratuit au musée et aux visites. .

Montée des Résistants Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 14 12

