Visites guidées du musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Cepoy
Visites guidées du musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Cepoy samedi 20 septembre 2025.
Visites guidées du musée de la Préhistoire 20 et 21 septembre Musée de la Préhistoire Loiret
Non accessible PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Dans une des plus belles caves de Cepoy sont exposées les merveilles de la Terre (minéraux/fossiles) et une collection locale de silex taillés, certains étudiés par le CNRS
Musée de la Préhistoire 1 rue Saint-Antoine 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire Le musée se situe au sous-sol de la bibliothèque Escalier
Dans une des plus belles caves de Cepoy sont exposées les merveilles de la Terre (minéraux/fossiles) et une collection locale de silex taillés, certains étudiés par le CNRS
Mairie de Cepoy