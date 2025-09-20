Visites guidées du musée de la Tour du Moulin et dédicace du livre jeunesse « Milo, le petit marin » Musée de la Tour du Moulin Marcigny

Visites guidées du musée de la Tour du Moulin et dédicace du livre jeunesse « Milo, le petit marin » 20 et 21 septembre Musée de la Tour du Moulin Saône-et-Loire

Sur inscription pour les visites guidées | Dédicace du livre jeunesse en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Tour du Moulin vous présente l’histoire d’une très vieille cité dont l’occupation humaine est entièrement liée à l’eau, notamment au fleuve de la Loire, en lien avec notre exposition temporaire longue Marciniacum, Inter terram et flumen, Aqua urbis.

Au programme :

– à 10h30, 14h et 16h (places limitées 20 pers / séance), visite guidée de 40 minutes « Chantiers navals de la Loire et du Canal Roanne-Digoin », par Carine Seillé ;

– de 14h à 17h, présentation et dédicace du livre jeunesse Milo, le petit marin, d’Élise Link ;

– à 15h, visite guidée de 40 minutes « Architecture de la Tour ».

Musée de la Tour du Moulin 9 Rue de la Tour, 71110 Marcigny, France Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385253705 https://marcigny.fr/musees [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 25 37 05 »}] Ouverture d’avril à octobre

© Patrimonistik