Visites guidées du musée de Tautavel, Musée de Préhistoire, Tautavel

Informations pratiques

Visites guidées du musée de Tautavel 19 et 20 septembre Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales

Gratuit. Plusieurs départs dans la journée, pas de réservation nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées de la collection permanente

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Musée de Préhistoire Avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468290776 https://450000ans.com Histoire de l’homme en Europe depuis son apparition jusqu’à l’aube de l’Antiquité grecque. Reconstitutions, audiovisuels et bornes interactives.

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©EPCC Tautavel