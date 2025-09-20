Visites guidées du Musée du Hurepoix Musée du Hurepoix Palaiseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le Musée du Hurepoix lors de visites guidées ponctuées de démonstrations artisanales à coté du musée, restauration de tableau, meubles anciens, dentelières ainsi qu’une animation par Calèches et Crinolines par défilés de mode 1850 à 1910, danses folkloriques.

Musée du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0169314570 http://www.musee-palaiseau.net RER B station Palaiseau

