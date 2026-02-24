Visites guidées du Musée Outils & Traditions Musée Outils & Traditions Larochemillay
Musée Outils & Traditions 69 Le Bourg Larochemillay Nièvre
Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
2026-03-06 2026-04-08 2026-05-06 2026-05-13 2026-06-03
Voyagez dans le temps grâce au Musée Outils & Traditions et son exposition thématique qui remet à l’honneur les outils anciens, les métiers oubliés et les méthodes révolues.
Départ de la visite à 15 h.
Infos au 03 86 30 43 99 ou 06 19 12 25 06 .
Musée Outils & Traditions 69 Le Bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 99
