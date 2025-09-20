Visites guidées du musée Renoir Musée Renoir Cagnes-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette visite vous plongera dans l’univers de l’artiste et dans l’histoire de sa dernière demeure à Cagnes-sur-Mer, un bel exemple d’architecture néo-provençale du début du XXe siècle.

Musée Renoir Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493206107 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir La collection du musée est essentiellement constituée de tableaux orignaux de Renoir. Elle comprend des chefs d’œuvre comme « la Ferme des Collettes ». Depuis sa rénovation en 2013, le musée présente au public une partie de l’œuvre sculpté de l’artiste, exécuté notamment avec le concours de Richard Guino. Des objets personnels authentifiés conservent le souvenir du peintre : du mobilier, le fauteuil roulant du maître, son chevalet. Navette gratuite depuis la gare routière « Square Bourdet » de Cagnes située au centre ville. 17h30-21h

Service communication Cagnes-sur-Mer