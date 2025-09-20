Visites guidées du OFF Le OFF – Scènes de Chartres Chartres

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancien cinéma réhabilité en lieu culturel innovant, le OFF est aujourd’hui un espace unique au cœur de Chartres, dédié à la création et à la diffusion artistique.

Lors des visites guidées, explorez ce lieu atypique où se croisent compagnies du territoire, publics et disciplines artistiques. Visites sur réservations, par courriel uniquement, de 14h à 17h (un départ toutes les heures).

Le OFF – Scènes de Chartres 10 avenue Jehan-de-Beauce, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 53 https://www.leoff-chartres.fr [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle@theatredechartres.fr »}] La ville de Chartres a décidé en 2014 de réhabiliter un ancien cinéma, situé sur le Boulevard de la culture chartrain, en un lieu de développement de proximité des compagnies professionnelles et théâtres du territoire, Le OFF. La structure juridique gestionnaire et animatrice est la SPL C’Chartres Spectacles.

