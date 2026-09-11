Visites guidées du Palais de la Bourse, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille

dimanche 20 septembre 2026 · PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence · Marseille

Informations pratiques

Visites guidées du Palais de la Bourse Dimanche 20 septembre, 09h45 PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Bouches-du-Rhône

Ouverture des inscriptions au 7 septembre. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes d’un bâtiment emblématique du Second Empire et partez à la découverte de son histoire fascinante.

Au fil d’une visite guidée conviviale, explorez son architecture remarquable, ses décors d’époque et les anecdotes qui ont marqué la vie du lieu depuis le XIXe siècle.

Une visite accessible à tous, curieux d’histoire, passionnés d’architecture ou simples amateurs de beaux lieux.

PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Palais de la Bourse 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 39 34 73 http://www.ccimp.com [{« type »: « link », « value »: « https://jep.cciamp-events.com/ »}] Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite les services de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, la première Chambre de Commerce et d’industrie du monde, créée en 1599.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes d’un bâtiment emblématique du Second Empire et partez à la découverte de son histoire fascinante.

© Klarté / CCIAMP