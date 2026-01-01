Visites guidées du Palais de l’Institut Institut de France Paris

Sous la conduite d’un guide, vous découvrirez l’histoire du Collège des Quatre-Nations qui s’est élevé sur les quais de Seine à la fin du XVIIe siècle grâce au testament du cardinal Mazarin et au génie de l’architecte Louis Le Vau. Vous apprendrez comment ce monument a changé de destination en 1805 pour accueillir l’Institut de France. Vous entrerez sous la Coupole, lieu des cérémonies les plus solennelles avec leurs rites et leurs symboles. Vous visiterez la bibliothèque Mazarine au milieu des lecteurs. Vous verrez les salles de séances qui accueillent chaque semaine les travaux des cinq Académies. Vous apprendrez comment ces institutions continuent de favoriser ensemble la créativité dans tous les domaines.

Deux visites guidées en français sont proposées chaque samedi, à 10h et 16h.

Durée de la visite estimée à 1h30

L’achat des billets se fait uniquement sur la plateforme Placeminute.

Pour des raisons liées à l’activité de l’Institut et des Académies, les visites ne sont pas possibles certains samedis. Consulter la billetterie.

Achevé en 1688, le palais du Quai de Conti accueillait à l’origine le collège des Quatre Nations, dont la chapelle était située sous l’imposante coupole visible depuis le pont des arts. Depuis 1805, le palais du Quai de Conti est le lieu de travail de l’Institut de France et des cinq académies qui le composent (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques).

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif plein : 15 €

Tarif réduit : 10 € (personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, détenteurs de la carte ICOM)

Gratuité (moins de 18 ans)

Tout public.

début : 2026-01-10T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Institut de France 23 quai de Conti 75006 Paris

https://www.institutdefrance.fr/decouvrir-le-palais/ +33144414441 contact@institutdefrance.fr https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://twitter.com/InstitutFrance



