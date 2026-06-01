Visites guidées du parc Coronini Cronberg, Parco Coronini Cronberg, Gorizia

Visites guidées du parc Coronini Cronberg 6 et 7 juin Parco Coronini Cronberg Gorizia

Maximum 30 personnes par groupe, coût de la visite 5 euros par personne. Des chaussures confortables sont recommandées. Réservation obligatoire : [info@coronini.it](mailto:info@coronini.it)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Fondation participe également à l’initiative Rendez-vous dans le jardin, le rendez-vous national dédié à la découverte de parcs et jardins de grande valeur, les 6 et 7 juin.

Dans les deux jours, la visite guidée commencera à 17h00 et conduira les participants à découvrir le magnifique parc Coronini, entre nature, histoire et des vues de grand charme.

les participants à découvrir le magnifique parc Coronini, entre nature, histoire et des vues de grand charme. Chaque groupe sera composé d’un maximum de 30 personnes. La visite se déroulera exclusivement en langue italienne.

La visite se déroulera exclusivement Coût de participation : 5,00 €.

Réservations obligatoires : info@coronini.it

Des chaussures confortables sont recommandées**.**

Parco Coronini Cronberg viale XX Settembre 14 Gorizia Gorizia 34170 Piazzutta Gorizia Friuli-Venezia Giulia 0481 533485 http://www.coronini.it [{« type »: « email », « value »: « info@coronini.it »}] [{« link »: « mailto:info@coronini.it »}] Le parc Coronini Cronberg s’étend sur une superficie de près de 5 hectares à proximité du vieux bourg Piazzutta, dans le centre de Gorizia. Né comme un jardin à l’italienne à plan carré, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle il a été redessiné par le comte Alfredo Coronini Cronberg qui l’a transformé en un jardin « paysager ». Conçu avec des terrasses panoramiques, des fontaines, des pergolas, des escaliers et des plans d’eau, il abrite de nombreuses espèces botaniques provenant des zones méditerranéennes, de l’Europe centrale-balkanique, de l’Asie et de l’Amérique. En harmonie avec les plantes, nous trouvons également plusieurs statues et même un petit temple néoclassique, placé sur une petite colline construite artificiellement avec des pierres du Karst de Gorizia, à l’intérieur duquel se trouve une citerne avec un puits, utilisée pour l’irrigation du jardin à travers des jeux d’eau suggestifs. Parmi les personnages illustres qui ont visité le parc et la Villa, on peut citer Charles X, le dernier roi de France qui mourut au palais Coronini en 1836, et l’archiduc Louis-Victor de Habsbourg. Entrée principale : Viale XX Settembre 14 Entrée côté bureaux/écuries : Via dei Coronini 1 Comment nous rejoindre EN VOITURE : Palazzo Coronini est situé non loin du centre de Gorizia. Nous vous recommandons d’utiliser un système de navigation pour obtenir des indications précises en fonction de votre position de départ. Malheureusement, nous n’avons pas de parking privé, donc nous vous suggérons de laisser votre voiture dans l’un des parkings à proximité et d’atteindre l’entrée à pied. TRANSPORTS PUBLICS : Bus ligne APT urbaine : LIGNE 2 – ARRÊT avenue XX Settembre (front 9, lycée). À partir de l’arrêt, marcher jusqu’à la rue Coronini 1 LIGNE 3 – ARRÊT avenue XX Settembre (front 9, lycée). À partir de l’arrêt, marcher jusqu’à la rue Coronini 1 LIGNE 5 – ARRÊT avenue XX Settembre (front 9, lycée). À partir de l’arrêt, marcher jusqu’à la rue Coronini 1 LIGNE 8 – ARRÊT avenue XX Settembre (front 9, lycée). À partir de l’arrêt, marcher jusqu’à la rue Coronini 1

La Fondation participe également à l’initiative Rendez-vous dans le jardin, le rendez-vous national dédié à la découverte de parcs et jardins de grande valeur, les 6 et 7 juin.

©Fondazione Palazzo Coronini Cronberg