Visites guidées du parc de la Villa Varda, Parco Villa Varda, Brugnera

Visites guidées du parc de la Villa Varda Samedi 6 juin, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Parco Villa Varda Pordenone

30 personnes pour chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visites guidées au parc de Villa Varda et aux objets architecturaux, menées par un paysagiste, ainsi que l’auteur de quelques interventions sur ce parc.

Parco Villa Varda via Villa Varda7 , 33070, Brugnera Brugnera 33070 Pordenone Friuli-Venezia Giulia +39333474439 https://www.villavarda.it/

Visites guidées au parc de Villa Varda et aux objets architecturaux, menées par un paysagiste, ainsi que l’auteur de quelques interventions sur ce parc.

©renzocarniello