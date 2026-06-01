Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visites guidées du parc de la Villa Varda, Parco Villa Varda, Brugnera

Visites guidées du parc de la Villa Varda, Parco Villa Varda, Brugnera

Visites guidées du parc de la Villa Varda, Parco Villa Varda, Brugnera samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parco Villa Varda

Adresse : via Villa Varda7 , 33070, Brugnera

Ville : 33070 Brugnera

Département : Pordenone

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 30 personnes pour chaque visite

Visites guidées du parc de la Villa Varda Samedi 6 juin, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Parco Villa Varda Pordenone

30 personnes pour chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visites guidées au parc de Villa Varda et aux objets architecturaux, menées par un paysagiste, ainsi que l’auteur de quelques interventions sur ce parc.

Parco Villa Varda via Villa Varda7 , 33070, Brugnera Brugnera 33070 Pordenone Friuli-Venezia Giulia +39333474439 https://www.villavarda.it/
Visites guidées au parc de Villa Varda et aux objets architecturaux, menées par un paysagiste, ainsi que l’auteur de quelques interventions sur ce parc.

©renzocarniello