Visites guidées du parcours permanent Châteauroux

Visites guidées du parcours permanent

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR

5.1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-06

Le Musée Bertrand vous propose des visites guidées du parcours permanent !

Partez à la découverte du musée Bertrand et de son parcours permanent souvenirs de Napoléon 1er, peinture flamande et hollandaise, artistes du Berry… Il y en aura pour tous les goûts ! 5.1 .

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

English :

The Musée Bertrand offers a special event for children.

