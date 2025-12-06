Visites guidées du parcours permanent Châteauroux
Visites guidées du parcours permanent Châteauroux samedi 6 décembre 2025.
Visites guidées du parcours permanent
2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre
Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR
5.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-06
Le Musée Bertrand vous propose des visites guidées du parcours permanent !
Partez à la découverte du musée Bertrand et de son parcours permanent souvenirs de Napoléon 1er, peinture flamande et hollandaise, artistes du Berry… Il y en aura pour tous les goûts ! 5.1 .
2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr
English :
The Musée Bertrand offers a special event for children.
L’événement Visites guidées du parcours permanent Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme