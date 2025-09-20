Visites guidées du patrimoine architectural de l’abbaye de Lérins Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Cannes

Visites guidées du patrimoine architectural de l’abbaye de Lérins Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Cannes samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du patrimoine architectural de l’abbaye de Lérins 20 et 21 septembre Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Alpes-Maritimes

Tickets gratuits mais nécessaires – à récupérer devant le débarcadère en arrivant sur l’île.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées des bâtiments habituellement fermés au public

Venez découvrir des visites guidées des bâtiments habituellement fermés au public : cloître médiéval, tour-monastère, chapelle St-Sauveur et la chapelle de la Trinité.

Ces visites sont gratuites et sans réservation, mais vous devez récupérer un ticket devant le débarcadère, en arrivant sr l’île.

Visite guidée du cloître médiéval de l’abbaye

Horaires de samedi : 9h45 à 12h00, et de 14h00 à 16h30

Horaires de dimanche : 11h15 à 12h00, et de 13h45 à 16h15

Départ de visite toutes les 15 min.

Pas de visite du cloître pendant la messe.

Rendez-vous : devant la Porterie du monastère.

Visite guidée de la Tour-monastère : après 5 ans de travaux de restauration

Horaires (samedi et dimanche) : de 10h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. (toutes les 30 min)

Durée : 30 min

Rendez-vous : devant la Tour-monastère.

Visite guidée de la chapelle St-Sauveur

Horaires (samedi et dimanche) : de 9h45 à 12h00, et de 14h00 à 16h30 (Toutes les 20 min.)

Durée : 30 min

Rendez-vous : Devant la chapelle.

Visite guidée de la chapelle de la Trinité

Horaires (samedi et dimanche) : De 9h45 à 12h00, et de 14h00 à 16h30 (Toutes les 30 min.)

Durée : 30 min

Rendez-vous : devant la chapelle.

A l’issue des visites, une dégustation du vin de l’abbaye vous est proposée dans la salle Saint-Vincent, sous les arcades, à côté de l’entrée à l’abbaye (3x4cl pour 5€, prix à déduire d’un achat de vin sur place).

Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat ILE SAINT-HONORAT 06400 Cannes Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 98 71 38 http://www.abbayedelerins.com Les moines de l’abbaye de Lérins vous proposent la découverte de différents édifices emblématiques de l’île Saint-Honorat : le cloître du XIIe, la tour-monastère XI-XVe, la chapelle de la Trinité IX-XIIe, la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe. Par bateau (Planaria). Port de Cannes, Quai des îles.

On vous propose des visites guidées des espaces fermées au public : cloître, tour-monastère, chapelle St-Sauveur, chapelle de la Trinité.

@Iva Zunjic, abbaye de Lérins