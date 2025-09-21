Visites guidées du patrimoine grancéen Point d’informations touristique Grancey-le-Château-Neuvelle

Point d'informations touristique 6, rue Pauféri Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d'Or

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Le dimanche, Grancey-le-Château-Neuvelle ouvre ses portes aux curieux de patrimoine et d’histoire. Des visites guidées mèneront les visiteurs à la découverte des richesses du village, de son église Saint-Germain et de la collégiale Saint-Jean l’Évangéliste, joyau gothique fondé au XIV? siècle et classé monument historique. Cette immersion permet de comprendre le rôle majeur joué par la famille seigneuriale de Grancey et d’admirer une architecture remarquable, enrichie de vitraux, fresques et chapelles latérales. Les plus jeunes ne sont pas oubliés un livret-jeux conçu pour eux les invite à explorer le village de manière ludique et pédagogique. Entre anecdotes, architecture et histoires locales, ces visites offrent un véritable voyage dans le temps, idéal à partager en famille ou entre amis. .

+33 7 72 22 92 35

