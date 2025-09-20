Visites guidées du pôle Archives départementales du Var Draguignan

Visites guidées du pôle Archives départementales du Var Draguignan samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du pôle Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales du Var Var

Nombre de places limité – sur inscription uniquement par mail à ad83@var.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visites guidées : faire découvrir un bâtiment culturel à l’architecture remarquable

Archives départementales du Var 660 boulevard Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visites guidées : faire découvrir un bâtiment culturel à l’architecture remarquable

ADV 83