Visites guidées du port de commerce et des services portuaires Gare du Maroc Sète

Visites guidées du port de commerce et des services portuaires Dimanche 21 septembre, 10h00 Gare du Maroc Hérault

Gratuit. Sur réservation. Groupes de 50 personnes maximum par créneau (inscription en ligne à partir du 1er septembre 2025).

Dimanche 21 septembre – Visites guidées du port de commerce et des services portuaires

Visites en bus commentées par les professionnels du port

Rencontres avec les acteurs clés du Port : SNSM, Abeille Méditerranée, douanes, pompiers, lamaneurs, pilotes, remorqueurs…

Animations ludiques pour petits et grands :

• Quizz maritime interactif

• Animation carte postale de vœux – Mon port du futur

• Animation de recyclage en réalité virtuelle

Accueil : Gare maritime du Maroc – Quai d’Alger

Horaires communiqués lors de l’inscription

https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/

⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne (places limitées).

Un événement maritime exceptionnel organisé par le Port de Sète – Sud de France.

Gare du Maroc Quai Alger, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie http://sete.port.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0467463400 »}] [{« link »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/ »}] La Gare du Maroc, située sur le quai d’Alger est spécialement dédiée aux escales croisières du Port de Sète.

© Port de Sète – Sud de France