Visites guidées du Puley Route de Montchanin Le Puley

Route de Montchanin Ancienne Gare Le Puley Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-04 10:00:00
fin : 2025-09-04 12:00:00
2025-09-04 2025-09-11
Des visites guidées du charmant village niché au cœur du bocage sont organisées par l’association pour la sauvegarde et la mise en valeur du prieuré du Puley. Profitez de la visite guidée du bourg pour prendre conscience du passé, de l’histoire des habitants, de l’habitat rural d’antan. Anecdotes et surprises rythmeront cette balade au cœur du village. .
Route de Montchanin Ancienne Gare Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
