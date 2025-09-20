Visites guidées du quartier des Marquisats Quartier des Marquisats Annecy

Visites guidées du quartier des Marquisats Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Quartier des Marquisats Haute-Savoie

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l’ESAAA (École supérieure d’Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs) vous invitent à une visite insolite au cœur du quartier des Marquisats. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, ces 3 structures vous ouvrent leurs portes pour une exploration inédite, à travers une circulation entre les différents lieux, incluant les coulisses du Brise Glace, les ateliers de l’ESAAA et les logements du foyer.

→ Trois visites prévues à 11h, 14h et 16h

Inscriptions obligatoire par mail auprès d’Amélie : mediation@le-brise-glace.com · Merci de préciser à quelle session vous souhaiter participer (11h, 14h ou 16h)

Quartier des Marquisats 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes mediation@le-brise-glace.com Développé sur le site de l'ancienne MJC, le tiers-lieu des Marquisats accueille depuis les années 1990 le Brise Glace (scène de musiques actuelles), l'ESAAA (École supérieure d'Art Annecy Alpes) et IDEIS (résidence pour étudiants et jeunes actifs)

Lignes 13 et 15 arrêt Marquisats. Sur certains concerts, un départ supplémentaire du bus 13 est ajouté à 23h45 pour retourner en centre-ville (pour voir quels concerts sont concernés, rdv sur la page de l’événement).

À vélo

Des lyres à vélo sont disponibles devant le Brise Glace pour vous attacher en toute sécurité. Station Vélonecy Marquisats.

En voiture (pensez au covoiturage !)

Depuis Lyon, Chambéry : autoroute A41 sortie n° 16 Annecy Sud. Suivre direction Albertville. Passer devant l’ancien hôpital puis à droite au rond-point. Se garer au parking gratuit* des Marquisats sur la droite.

Journées européennes du patrimoine 2025

©ESAAA