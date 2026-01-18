Visites guidées du Sanctuaire (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde
Visites guidées du Sanctuaire (Grottes de Saint Antoine)
41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-01
fin : 2026-09-02
2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24
Visites guidées du Sanctuaire.
Octobre-Avril:le 1er dimanche du mois à 15h30.
Mai-Juin:tous les dimanches à 15h30.
Juillet-Août-Septembre: mercredi et vendredi à 10h.
Renseignements: 05 55 24 10 60. .
41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 10 60
