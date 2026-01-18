Visites guidées du Sanctuaire (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde

Visites guidées du Sanctuaire (Grottes de Saint Antoine)

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-01

fin : 2026-09-02

Visites guidées du Sanctuaire.

Octobre-Avril:le 1er dimanche du mois à 15h30.

Mai-Juin:tous les dimanches à 15h30.

Juillet-Août-Septembre: mercredi et vendredi à 10h.

Renseignements: 05 55 24 10 60. .

