Visites guidées du Sémaphore à la Pointe Saint-Gildas Pointe Saint-Gildas Préfailles

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz, le Sémaphore de La Pointe Saint-Gildas vous ouvre ses portes !

Le Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas vous invite à le découvrir le temps d’un week-end culturel en septembre à Préfailles.

Au programme

Il est possible de découvrir le Sémaphore de façon libre en autonomie mais aussi par le biais de visites guidées. Ces dernières sont spécialement organisées pour vous en apprendre davantage sur ce lieu culturel. Les principaux thèmes abordés sont l’histoire de la vie des gardiens de phares et des guetteurs de sémaphores ainsi que les évolutions des techniques de communications maritimes.

L’occasion de tout savoir sur ce lieu emblématique de culture sur Destination Pornic et en prendre plein les yeux avec ce panorama aux paysages variés à couper le souffle !

Pourquoi y aller ?

Savoir ce qu’est un sémaphore

À quoi servait-il autrefois et maintenant

Profiter du point de vue exceptionnel de la Pointe Saint-Gildas

Bon à savoir

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Visites guidées sur réservation par téléphone

Animation limitée à 20 pers.

Avis aux petits et aux grands ! Venez découvrir le patrimoine local de Destination Pornic. Et profitez de ce moment de partage et de connaissance dans une ambiance conviviale avec un décor époustouflant !

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive, ici

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Pointe Saint-Gildas Musée du Sémaphore Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 01 21 semaphore@pornicagglo.fr

English :

As part of the Pays de Retz European Heritage Days, the Sémaphore de La Pointe Saint-Gildas opens its doors to you!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes im Pays de Retz öffnet der Semaphor von La Pointe Saint-Gildas seine Türen für Sie!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio del Pays de Retz, il Sémaphore de La Pointe Saint-Gildas vi apre le porte!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio de Pays de Retz, el Sémaphore de La Pointe Saint-Gildas le abre sus puertas

