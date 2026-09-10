Visites guidées du site au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval
samedi 19 septembre 2026 · Val'Pôle Plessis-Gassot · Bouqueval
Informations pratiques
Visites guidées du site au Val’Pôle Plessis-Gassot Samedi 19 septembre, 09h30 Val’Pôle Plessis-Gassot Val-d’Oise
Vous pouvez inscrire 3 accompagnants maximum. En cas d’invité supplémentaire, vous devrez réaliser une seconde inscription avec l’adresse e-mail des autres participants. 48 places par créneaux disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visites guidées du site :
Découvrez comment Val’Pôle transforme les déchets en ressources ! Explorez nos plateformes de valorisation et comprenez la production de matières premières recyclées, combustibles alternatifs et énergies renouvelables.
Je m’inscris en cliquant ici
Val’Pôle Plessis-Gassot route de bouqueval Bouqueval 95720 Val-d’Oise Île-de-France http://valpole.fr [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/covuhw »}] [{« link »: « https://evdr.co/oh11v »}]
Visite commentée
©Veolia Recyclage et Valorisation
À voir aussi à Bouqueval (Val-d'Oise)
- Ateliers, jeux et activités au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval 19 septembre 2026
- Expositions photos et engins au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval 19 septembre 2026
- Visites guidées biodiversité au Val’Pôle Plessis-Gasoot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval 19 septembre 2026