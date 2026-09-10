Visites guidées du site au Val’Pôle Plessis-Gassot, Val’Pôle Plessis-Gassot, Bouqueval

Informations pratiques

Visites guidées du site au Val’Pôle Plessis-Gassot Samedi 19 septembre, 09h30 Val’Pôle Plessis-Gassot Val-d’Oise

Vous pouvez inscrire 3 accompagnants maximum. En cas d’invité supplémentaire, vous devrez réaliser une seconde inscription avec l’adresse e-mail des autres participants. 48 places par créneaux disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées du site :

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Je m’inscris en cliquant ici

Val’Pôle Plessis-Gassot route de bouqueval Bouqueval 95720 Val-d’Oise Île-de-France http://valpole.fr [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/covuhw »}] [{« link »: « https://evdr.co/oh11v »}]

Visite commentée

©Veolia Recyclage et Valorisation