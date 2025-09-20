Visites guidées du site de Saint-Antoine Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine Brive-la-Gaillarde
Visites guidées du site de Saint-Antoine Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00
⛪ Visites guidées du site de Saint-Antoine
Avec les frères Franciscains
Partez à la découverte du site spirituel de Saint-Antoine, accompagné par les frères Franciscains, gardiens de ce lieu empreint de sérénité et d’histoire.
Au programme de cette visite guidée de 1h30 :
– le sanctuaire,
– les grottes,
– l’église,
– et l’hôtellerie.
Point de départ : à l’abri du pèlerin
Plus d’infos : wp.fratgsa.org
Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine 41 Av. Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde
