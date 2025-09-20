Visites guidées du site de Saint-Antoine Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine Brive-la-Gaillarde

Visites guidées du site de Saint-Antoine 20 et 21 septembre Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

⛪ Visites guidées du site de Saint-Antoine

Avec les frères Franciscains

Partez à la découverte du site spirituel de Saint-Antoine, accompagné par les frères Franciscains, gardiens de ce lieu empreint de sérénité et d’histoire.

Au programme de cette visite guidée de 1h30 :

– le sanctuaire,

– les grottes,

– l’église,

– et l’hôtellerie.

Point de départ : à l’abri du pèlerin

Plus d’infos : wp.fratgsa.org

Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine 41 Av. Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-24-10-60 [{« link »: « http://wp.fratgsa.org »}]

