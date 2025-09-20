Visites guidées du Temple maçonnique Loge Les Amis du Peuple Pontoise

Visites guidées du Temple maçonnique Loge Les Amis du Peuple Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du Temple maçonnique 20 et 21 septembre Loge Les Amis du Peuple Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La loge maçonnique les Amis du Peuple à l’Orient de Pontoise GODF est fondée le 15 mai 1848 par un avocat. Elle s’installe tout naturellement rue des Tables Rondes en 1905, près du tribunal. Le sous-sol abrite la salle du temple, où se déroule les réunions. Venez rencontrer les membres de la Loge qui vous conteront l’histoire du lieu.

Loge Les Amis du Peuple 4 rue des Tables rondes 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France

Visites commentées

Ville de Pontoise