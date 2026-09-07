visites guidées du Temple sur le thème de la restauration., Temple protestant Salon de Provence, Salon-de-Provence

Informations pratiques

visites guidées du Temple sur le thème de la restauration. 19 et 20 septembre Temple protestant Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’Église Protestante Unie du Pays Salonais organise des visites guidées du temple sur le thème de la restauration.

Découvrez l’histoire de cet édifice, les travaux entrepris pour sa préservation et les enjeux de la sauvegarde de ce patrimoine.

2 visites par jour, durée 1h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Temple protestant Salon de Provence Impasse des Pénitents, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Église Protestante Unie du Pays Salonais organise des visites guidées du temple sur le thème de la restauration.

©Temple