visites guidées du Temple sur le thème de la restauration., Temple protestant Salon de Provence, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant Salon de Provence · Salon-de-Provence
Informations pratiques
visites guidées du Temple sur le thème de la restauration. 19 et 20 septembre Temple protestant Salon de Provence Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’Église Protestante Unie du Pays Salonais organise des visites guidées du temple sur le thème de la restauration.
Découvrez l’histoire de cet édifice, les travaux entrepris pour sa préservation et les enjeux de la sauvegarde de ce patrimoine.
2 visites par jour, durée 1h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Temple protestant Salon de Provence Impasse des Pénitents, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’Église Protestante Unie du Pays Salonais organise des visites guidées du temple sur le thème de la restauration.
©Temple
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