VISITES GUIDÉES DU TEMPLE Temple protestant Salon de Provence Salon-de-Provence

VISITES GUIDÉES DU TEMPLE 20 et 21 septembre Temple protestant Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Église Protestante Unie du Pays Salonais organise des visites guidées du Temple.

2 visites par jour

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Temple protestant Salon de Provence place porte coucou 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Salon de Provence