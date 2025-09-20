Visites guidées du Théâtre Le Théâtre Bar-le-Duc

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

2025-09-20

Laissez-vous guider dans les coulisses de l’acb l’occasion de découvrir l’envers du décor… tout ce que nous gardons normalement bien caché !

Gratuit sur inscription visites organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Let us take you behind the scenes at acb: an opportunity to discover what we normally keep well hidden!

Free registration required visits organized as part of the European Heritage Days.

German :

Lassen Sie sich hinter die Kulissen des acb führen: eine Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen… all das, was wir normalerweise gut versteckt halten!

Kostenlos nach Anmeldung Führungen im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Lasciate che vi portiamo dietro le quinte dell’acb: un’occasione per scoprire cosa succede dietro le quinte… tutto ciò che normalmente teniamo ben nascosto!

Visite gratuite, con obbligo di registrazione, organizzate nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Permítanos llevarle entre bastidores de la acb: una oportunidad para descubrir lo que ocurre entre bastidores… ¡todo lo que normalmente mantenemos bien oculto!

Visitas gratuitas inscripción obligatoria organizadas en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

