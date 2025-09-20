Visites guidées du Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne Théâtre Impérial de Compiègne Compiègne

Théâtre Impérial de Compiègne 3 rue Othenin, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 0344401710 http://www.theatre-imperial.com Ce joyau architectural dont la construction débuta à la demande de Napoléon III en 1867 fut inauguré en 1991, après un logn sommeil Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial l’et également par ses qualités acoustiques, parmi les meilleures du monde. Seule scène lyrique en Picardie, le Théâtre présente opéras, concerts, ballets

