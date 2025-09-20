Visites guidées du Théâtre Liberté Le Liberté – Scène nationale Toulon
Visites guidées du Théâtre Liberté 20 et 21 septembre Le Liberté – Scène nationale Var
Visites gratuites et en accès libre à 14h, 15h, 16h et 17h
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Venez découvrir les coulisses du Liberté !
Le Liberté – Scène nationale Place de la Liberté, 83000 Toulon Toulon 12345 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 80 08 40 40 http://www.chateauvallon-liberte.fr
© Aurélien Kirchner