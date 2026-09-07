Visites guidées du théâtre Molière, Sète – scène nationale archipel de Thau, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

Informations pratiques

Visites guidées du théâtre Molière, Sète – scène nationale archipel de Thau 19 et 20 septembre Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge : 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Cette visite guidée vous invite à découvrir l’histoire du Théâtre Molière, son architecture et sa place centrale dans la vie culturelle de Sète.

Au fil du parcours, de nombreuses anecdotes viendront éclairer l’histoire de ce lieu emblématique, véritable écrin patrimonial et artistique.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « link », « value »: « https://tmsete.com/ »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Cette visite guidée permet de découvrir l’histoire du Théâtre Molière, son architecture, sa fonction au cœur de la vie culturelle de Sète, ainsi que de nombreuses anecdotes qui jalonnent son Un ce…

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