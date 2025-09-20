Visites guidées du Théâtre municipal Théâtre de Coulommiers Coulommiers

Sans réservation, départ des visites toutes les heures

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En 2024, le Théâtre soufflait ses 120 bougies. Vous souhaitez accéder aux coulisses de ce monument historique, découvrir tous ses secrets et en savoir plus sur sa machinerie d’époque ? Cette visite est faite pour vous !

Théâtre de Coulommiers Rue du Général de Gaulle, 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 0164038809 https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/saison-culturelle/ Un concours d’architecture pour la construction d’un théâtre est lancé en 1902, après l’incendie d’une salle de spectacles en février de la même année. Le théâtre est construit de 1903 à 1905 par les architectes Charles Duval et Camille Robida. L’édifice porte la date de 1904. Il conserve de cette époque l’ensemble de ses dispositifs scéniques, une machinerie exceptionnelle et rare. SNCF gare Coulommiers / A4

