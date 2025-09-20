Visites guidées du théâtre municipal Théâtre de Tarascon Tarascon

Visites guidées du théâtre municipal 20 et 21 septembre Théâtre de Tarascon Bouches-du-Rhône

Durée : 1h – Sur réservation au 04 90 91 51 02 dès le 15 septembre 2024

Les visites ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Le Théâtre à l’italienne de Tarascon est un petit bijou d’architecture qui a eu la chance d’accueillir des artistes célèbres.

Pour les férus d’histoire à 10 h 30 : découverte du site, son histoire au fil des siècles et des événements marquants qui ont fait de ce théâtre à l’italienne un lieu phare de la commune de Tarascon.

Par Maïtena Chavaribeyre, de l’Association Culturelle et Historique de Tarascon ACHT.

Théâtre de Tarascon 2 rue Eugène Pelletan, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Lille-Centre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490914144 http://www.tarascon.fr/tarascon-en-provence/theatre/historique.html [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 91 51 02 »}]

Ville de Tarascon