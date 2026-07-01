Informations pratiques

Vendeuvre

Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil

Route de Grisy Vendeuvre Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21

Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil

Un vignoble en Normandie est une chose insolite.

Plongez au cœur de 30 ans de savoir-faire et de passion en visitant notre domaine.

De la vigne au chai, explorez les secrets de l’élaboration de nos vins.

Les visites durent 2 heures et se dérouleront tous les jeudi, vendredi et samedi après-midi à 14h30.

En dehors de ces horaires les visites sont possibles sur rendez-vous.

La visite se termine par une dégustation de nos cuvées, face aux vignes ou dans notre chai.

Le tout dure environ deux heures.

Les visites de 2 heures ont un prix unique de 15 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Pour les groupes, tarifs ajustables en fonction de la demande.

Prévoyez une tenue d’extérieur pour plus de confort et soyez prêts à arpenter les vignes Normandes. .

Route de Grisy Vendeuvre 14170 Calvados Normandie +33 6 24 63 10 52 clement@arpents-du-soleil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil

Guided tours of the “Les Arpents du Soleil” vineyard

L’événement Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil Vendeuvre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande