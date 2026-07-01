Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil Vendeuvre
jeudi 9 juillet 2026 · Vendeuvre
Informations pratiques
Vendeuvre
Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil
Route de Grisy Vendeuvre Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21
Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil
Un vignoble en Normandie est une chose insolite.
Plongez au cœur de 30 ans de savoir-faire et de passion en visitant notre domaine.
De la vigne au chai, explorez les secrets de l’élaboration de nos vins.
Les visites durent 2 heures et se dérouleront tous les jeudi, vendredi et samedi après-midi à 14h30.
En dehors de ces horaires les visites sont possibles sur rendez-vous.
La visite se termine par une dégustation de nos cuvées, face aux vignes ou dans notre chai.
Le tout dure environ deux heures.
Les visites de 2 heures ont un prix unique de 15 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour les groupes, tarifs ajustables en fonction de la demande.
Prévoyez une tenue d’extérieur pour plus de confort et soyez prêts à arpenter les vignes Normandes. .
Route de Grisy Vendeuvre 14170 Calvados Normandie +33 6 24 63 10 52 clement@arpents-du-soleil.com
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English : Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil
Guided tours of the “Les Arpents du Soleil” vineyard
L’événement Visites guidées du vignoble Les Arpents du Soleil Vendeuvre a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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