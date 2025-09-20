Visites guidées du village et de l’abbatiale Abbatiale de Saint-Thibéry Saint-Thibéry

Visites guidées du village et de l’abbatiale Abbatiale de Saint-Thibéry Saint-Thibéry samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du village et de l’abbatiale 20 et 21 septembre Abbatiale de Saint-Thibéry Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire pour les groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées du village et de l’abbatiale

Départ depuis l’abbatiale

Partez à la découverte du village et de son imposante abbatiale grâce à des visites guidées proposées tout au long de la journée.

Départ : depuis l’abbatiale

Réservation non nécessaire, sauf pour les groupes

Groupes : merci de nous contacter au [06 22 73 14 94](tel:06 22 73 14 94)

En parallèle le samedi après-midi midi Denis Nepipvoda de l’agglomération visite guidée des travaux réalisés sur l’Abbaye à 15h, 16h et 17h

Une belle occasion d’en apprendre plus sur l’histoire, l’architecture et les trésors de ce lieu emblématique.

Abbatiale de Saint-Thibéry Place Saint Sauveur, 34630 Saint-Thibéry Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie 06 22 73 14 94 [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 73 14 94 »}] L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Thibéry fut fondée au VIIIe siècle en contrebas de l’ancien oppidum protohistorique, et sur l’emplacement présumé de l’agglomération romaine de Cessero.

Aujourd’hui, il n’en reste que la Gleyzette, église primitive souterraine du IXe siècle, située sous le parvis de l’abbatiale. Elle passe pour avoir été édifiée sur le tombeau de Saint-Thibéry et de ses compagnons martyrs.

L’abbatiale romane est reconstruite au XVe siècle dans le style gothique. Elle présente de riches marbres polychromes, boiseries et stalles du XVIIIe siècle.

L’abbaye fut morcelée à la Révolution. Elle fait actuellement l’objet du rachat systématique de ses anciens bâtiments, prélude à un futur projet de restauration.

L’ensemble de l’abbaye est inscrit au titre des Monuments historiques en 2005. Parkings à proximité.

Visites guidées du village et de l’abbatiale

© Jérôme Martinez Giordano