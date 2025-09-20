Visites guidées du village médiéval du Haut-de-Cagnes Place du Château Cagnes-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Partez à la découverte du village médiéval de Cagnes-sur-Mer, perché au sommet de la colline du château. Cette visite guidée vous mènera à travers ses ruelles étroites et fleuries, entre maisons en pierre, passages voûtés et points de vue imprenables sur la Méditerranée et le Mercantour.

Rendez-vous au pied du château-musée Grimaldi, place du Château – Haut-de-Cagnes.

Place du Château Place du Château, 06800 Cagnes-sur-mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Navette gratuite (n° 44) au départ de la gare routière en centre-ville toutes les 15 mn 7 J/ 7.

Service communication Cagnes-sur-Mer