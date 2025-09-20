Visites guidées Église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste Oiselay-et-Grachaux

Sur inscription | 40 personnes maximum par visite | Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Oiselay-et-Grachaux vous propose une visite guidée de son patrimoine local

Découvrez ou redécouvrez les lieux emblématiques qui font l’âme de Oiselay-et-Grachaux. La visite guidée vous mènera à la rencontre de l’église, témoin de siècles d’histoire (édifice classé au titre des monuments historiques), d’anciens lavoirs, lieux de vie sociale autrefois, ainsi que de l’historique mairie-école, symbole de la transmission et de l’éducation.

Plongez dans l’univers fascinant du vitrail lors d’une visite exclusive de l’atelier d’un maître verrier. Vous pourrez assister à une démonstration en direct de son savoir-faire ancestral, une occasion unique de comprendre les techniques minutieuses qui donnent vie à ces œuvres lumineuses.

Une opportunité rare vous attend avec la visite d’une collection privée de véhicules de la marque Schneider, fabriqués à Besançon au début du XXe siècle (1911-1930). Laissez-vous charmer par ces automobiles, véritables pièces de collection, qui témoignent de l’ingéniosité industrielle de l’époque, et apprenez-en plus sur leur histoire fascinante.

Église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste 4 Pl. de l’Église, 70700 Oiselay-et-Grachaux, France Oiselay-et-Grachaux 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 05 36 62 »}] La partie la plus ancienne de l’église actuelle est le clocher, dont la mouluration de la porte évoquerait le XVIe siècle ou le début du 17e, remanié en 1705. Le reste de l’édifice a été construit de 1723 à 1738 sur les plans de Jean-François de l’Egouthail. L’édifice comprend une nef de trois travées ouverte sur des bas-côtés par des arcs en plein cintre sur des piliers, un transept et un choeur d’une travée terminé par une abside à trois pans. L’ensemble est voûté d’arêtes, avec arcs doubleaux portés par des pilastres adossés à chapiteaux toscans, couronnés de morceaux d’entablement. Le décor du choeur a été réalisé sur les plans de Jean-Pierre Galezot par son frère Jean-Joseph. Galezot pourrait s’être inspiré du projet de Boffrand pour la chapelle du Saint-Suaire de Besançon.

© E. G.