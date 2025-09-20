Visites guidées Église Saint-Martin-au-Val Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val à travers des visites guidées passionnantes.

Plongez au cœur de ce site archéologique majeur, entre vestiges religieux et traces de la vie quotidienne antique.

Une expérience immersive pour mieux comprendre l’histoire antique de Chartres.

Église Saint-Martin-au-Val 2 rue Georges-Brassens 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 23 41 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr »}] Les époques de construction de l’église sont les XIIe et XVe siècles ainsi que le XIXe siècle. L’édifice est classé monument historique depuis 1886. Elle se situe dans l’ancien hôpital Saint-Brice à Chartres.

