Visites guidées en anglais du Projet DESTINY, une exposition transversale issue d’une résidence d’artiste dans un laboratoire Institut Pasteur Paris

Visites guidées en anglais du Projet DESTINY, une exposition transversale issue d’une résidence d’artiste dans un laboratoire Institut Pasteur Paris samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées en anglais du Projet DESTINY, une exposition transversale issue d’une résidence d’artiste dans un laboratoire 20 et 21 septembre Institut Pasteur Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Projet DESTINY participe aux Journées européennes du patrimoine 2025, avec des visites et des conférences les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Inscription et présentation d’une pièce d’identité obligatoires.

Au programme de ces deux journées, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 14h à 18h :

● Visites guidées de l’exposition « Projet DESTINY », une exposition transversale issue d’une résidence d’artiste au sein du Laboratoire Mécanismes de l’Héritage Épigénétique, un espace où le destin est remis en question au quotidien, à 14h, 15h et 17h.

● Rencontre avec l’artiste Arianna Carossa pour discuter de son expérience au sein du laboratoire d’épigénétique pendant sa résidence, de 14h à 17h.

● Découvrez la genèse du projet artistique sur l’épigénétique avec Germano Cecere, responsable de l’unité de mécanismes de l’hérédité épigénétique, l’artiste visuelle Arianna Carossa et la co-commissaire Jamie Kulhanek. La conférence aura lieu à 17h les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France https://www.pasteur.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-europeennes-du-patrimoine-a-linstitut-pasteur-tickets-1650435881149?aff=oddtdtcreator »}]

Projet DESTINY participe aux Journées européennes du patrimoine 2025, avec des visites et des conférences les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

© Institut Pasteur