Visites guidées en famille au château « Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier » LOURDES Lourdes 5 juillet 2025 10:30

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-08-31 11:15:00

Pendant les vacances scolaires de printemps du 5 avril au 4 mai 2025, le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite à suivre les traces des apprentis chevaliers à l’occasion des visites guidées spéciales familles.

Visite ludique pour remonter le temps de l’histoire du Château (45 minutes). Toute la famille participe ! Tous les jours à 10h30 !

Durée de la visite: 45 minutes

Repli dans le musée en cas de pluie.

Tarifs habituels de la visite du château fort + 1€ par personne en supplément pour la visite guidée.

Renseignements au 05 62 42 37 37

LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

During the spring school vacations from April 5 to May 4, 2025, the Château Fort Musée Pyrénéen invites you to follow in the footsteps of apprentice knights on special family tours.

A playful visit to the Château?s history (45 minutes). The whole family can join in! Every day at 10:30 a.m.!

Length of visit: 45 minutes

Museum retreat in case of rain.

Regular château tour prices + 1? per person supplement for guided tour.

Information: 05 62 42 37 37

German :

Während der Frühjahrsschulferien vom 5. April bis zum 4. Mai 2025 lädt Sie das Château Fort Musée Pyrénéen ein, bei speziellen Familienführungen auf den Spuren von Ritterlehrlingen zu wandeln.

Spielerische Führung durch die Geschichte des Schlosses (45 Minuten). Die ganze Familie nimmt teil! Jeden Tag um 10:30 Uhr!

Dauer der Führung: 45 Minuten

Bei Regen im Museum.

Normale Preise für die Besichtigung der Burg + 1? pro Person zusätzlich für die Führung.

Informationen unter 05 62 42 37 37

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche primaverili, dal 5 aprile al 4 maggio 2025, il Château Fort Musée Pyrénéen vi invita a seguire le orme degli apprendisti cavalieri in visite speciali per famiglie.

Un tour divertente che vi porterà indietro nel tempo attraverso la storia dello Château (45 minuti). Tutta la famiglia può partecipare! Tutti i giorni alle 10.30!

Durata della visita: 45 minuti

Ritorno al museo in caso di pioggia.

Prezzi normali per la visita del castello + 1? a persona di supplemento per la visita guidata.

Informazioni: 05 62 42 37 37

Espanol :

Durante las vacaciones escolares de primavera, del 5 de abril al 4 de mayo de 2025, el Château Fort Musée Pyrénéen le invita a seguir los pasos de los aprendices de caballero en visitas especiales para familias.

Un recorrido lúdico que le hará retroceder en el tiempo a través de la historia del castillo (45 minutos). Toda la familia puede participar Todos los días a las 10.30 h

Duración de la visita: 45 minutos

Regreso al museo en caso de lluvia.

Precios habituales para la visita del castillo + 1? por persona en suplemento para la visita guiada.

Información: 05 62 42 37 37

