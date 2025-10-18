Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier LOURDES Lourdes

Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2026-01-04 11:15:00

2025-12-20

Pendant les vacances scolaires de Noël du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 , le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite à suivre les traces des apprentis chevaliers à l’occasion des visites guidées spéciales familles.

Visite ludique pour remonter le temps de l’histoire du Château toute la famille participe !

Tous les jours à 10h30.

Durée de la visite: 45 minutes

Repli dans le musée en cas de pluie.

Tarifs habituels de la visite du château fort + 1€ par personne en supplément pour la visite guidée.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

During the Christmas school vacations from December 20, 2025 to January 4, 2026, the Château Fort Musée Pyrénéen invites you to follow in the footsteps of apprentice knights on special family tours.

A fun way to step back in time and learn about the history of the Château: the whole family takes part!

Daily at 10:30 am.

Length of visit: 45 minutes

In the museum in case of rain.

Normal château tour prices + 1? per person supplement for guided tour.

For further information, please contact us.

